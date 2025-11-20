Каллас раскрыла планы Европы насчет России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о двух ключевых направлениях политики ЕС в отношении Украины. Об этом она сообщила по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.

«У ЕС есть абсолютно чёткий план из двух пунктов. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, поддержать Украину», — заявила Каллас.

Глава евродипломатии отметила эффективность санкций против России. По ее словам, в ЕС уже введены ограничения против более 550 судов, и ведутся переговоры со странами, под флагами которых они ходят.

Каллас пояснила, что Брюссель стремится заключить соглашения, позволяющие проводить досмотр судов. Это, по ее мнению, замедлит работу «теневого флота» и сократит доходы Москвы.

Ранее СМИ писали, что Европа не согласилась с новыми мирными предложениями Трампа.