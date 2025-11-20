Дума приняла закон о платном доступе компаний к базам данных МВД о физлицах

Госудума приняла в третьем чтении законопроект, который разрешает платный доступ для организаций к базам данных МВД о физических лицах с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Поправки регламентирут проведение Федеральным казначейством контрольного мониторинга, являющегося одним из методов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

В законе "О полиции" устанавливается, что информация, содержащаяся в банках данных о гражданах, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Эта информация будет предоставляться за плату в случаях, порядке и размере, которые определит правительство.