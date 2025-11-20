Захарова: Британия не отреагировала на данные ФСБ о срыве операции по угону МиГ-31

Москва не получила какой-либо реакции от Лондона на данные ФСБ о срыве операции украинской и британской разведок по угону российского истребителя МиГ-31. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Мы никакой реакции от британских властей ни по одной из, так сказать, их ведомственных линий не получали на то сообщение, которое было сделано ФСБ России от 11 ноября о пресечении масштабной провокации Главного управления разведки Минобороны Украины и его британских кураторов. На сегодняшний день никакой реакции не было", - сказала она.