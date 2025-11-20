В МИД объяснили, почему Россия следит за действиями Японии

Россия следит за действиями Японии в сфере обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По словам Захаровой, сегодня Россия наблюдает, как Япония становится на путь ускоренной ремилитаризации. При этом, дипломат отнесла в эту область не только закупку вооружений, но и «деструктивное поведение на международной арене» и «отказ от признания исторических фактов».

«Мы пристально отслеживаем действия Токио в сфере обороны. Действительно, все, что делает Япония сейчас, однозначно свидетельствует о том, что страна встала на путь ускоренной ремилитаризации. Естественно, мы обращаем внимание <...> на стремительный рост военных расходов и массовую закупку американских вооружений, деструктивное поведение на международной арене, и агрессивную риторику, и отказ от признания исторических фактов», — заявила Захарова.

Ранее Япония опровергла закрытие воздушного пространства для авиакомпаний России.