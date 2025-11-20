В МИД объяснили, почему Россия следит за действиями Японии

Андрей Дуванов

Россия следит за действиями Японии в сфере обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

© РИА Новости

По словам Захаровой, сегодня Россия наблюдает, как Япония становится на путь ускоренной ремилитаризации. При этом, дипломат отнесла в эту область не только закупку вооружений, но и «деструктивное поведение на международной арене» и «отказ от признания исторических фактов».

«Мы пристально отслеживаем действия Токио в сфере обороны. Действительно, все, что делает Япония сейчас, однозначно свидетельствует о том, что страна встала на путь ускоренной ремилитаризации. Естественно, мы обращаем внимание <...> на стремительный рост военных расходов и массовую закупку американских вооружений, деструктивное поведение на международной арене, и агрессивную риторику, и отказ от признания исторических фактов», — заявила Захарова.

Ранее Япония опровергла закрытие воздушного пространства для авиакомпаний России.