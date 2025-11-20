Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не обладает самостоятельными возможностями для проведения кибератак против Российской Федерации. По словам дипломата, подобные действия стали возможны только благодаря поддержке стран.

Захарова пояснила, что еще в 2022 году Украину подключили к работе киберцентра НАТО, расположенного в Таллине. Этот центр, формально созданный для "гибкой обороны" альянса, фактически представляет собой полигон для отработки операций в киберпространстве против России. По данным дипломата, именно там украинские военные, хакеры и сотрудники спецслужб проходят обучение для проведения вредоносных операций.

"Это лишнее свидетельство глубокой и непосредственной причастности НАТО к проводимым киевским режимом компьютерным атакам против нашей страны", - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что осуществление таких атак без помощи западных кураторов было бы невозможно.