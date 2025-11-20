Захарова рассказала, при каких условиях возможен диалог России и Японии

Выстраивание диалога между Россией и Японией возможно лишь в случае отказа Токио не только на словах, но и на деле от нынешней антироссийской линии и при прекращении его попыток нанести ущерб двусторонним отношениям. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя реакцию Токио на введенные со стороны Москвы санкции в отношении 30 граждан Японии, в число которых попали дипломаты и представители научных кругов, официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что Россия, как и в этом случае, "принимает только ответные меры".

"Российские дипломаты были под японскими санкциями. Почему их до этого это не удивляло? Просто приняли ответные меры", - заметила она. "Выстраивание диалога с Токио возможно лишь в случае отказа не на словах, а на деле от нынешней антироссийской линии, прекращение попыток нанести ущерб российско-японскому сотрудничеству, конкретных практических шагов, демонстрирующих серьезный настрой в Японии на размораживание двусторонних связей", - указала Захарова.

При этом дипломат отметила, что на сегодняшний день недружественный курс Токио в отношении России сохраняется, несмотря на "звучавшие со стороны ряда здравомыслящих политиков этой страны мнения о пагубности для самой Японии подобного деструктивного подхода".