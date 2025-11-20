В МИД РФ назвали аферой сделку Парижа и Киева

Договорённости президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского о военной помощи Украине могут стать крупнейшей аферой в современной истории.

Такое мнение высказала на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что Зеленский, поспешивший назвать документ «историческим», может оказаться отчасти правым.

«Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории», — отметила дипломат.

Ранее газета Politico сообщила, что соглашение о покупке Украиной истребителей Rafale вызвало удивление в ЕС.