Рябков назвал еще одну горячую точку на карте мира

Рябков: Россия осуждает нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы
Россия осуждает эскалацию напряженности вокруг Венесуэлы и стоит плечом к плечу с республикой. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
"Мы осуждаем нагнетание напряженности в этом регионе. Мы выступаем в пользу того, чтобы вся Латинская Америка оставалась зоной мира", - сказал высокопоставленный дипломат.
Рябков отметил, что Россия и Венесуэла "взаимодействуют по всем линиям".
"Я думаю, что в нынешней непростой ситуации, в час испытаний мы как никогда стоим плечом к плечу с венесуэльским и нашими союзниками. И они это знают", - подчеркнул замминистра.
Он также отметил, что карибский бассейн становится горячей точкой из-за беспочвенных претензий Вашингтона в адрес Каракаса.
"Безусловно, это потенциально еще одна горячая точка, она уже становится горячей под совершенно надуманным предлогом. Понятно, что борьбу с наркотрафиком нужно вести другими средствами и понятно в равной мере, что претензии в адрес венесуэльского руководства, Венесуэлы как страны, они тоже, по большому счету, беспочвенны", - сказал высокопоставленный дипломат, комментируя ситуацию в Карибском бассейне.