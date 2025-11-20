Рябков назвал еще одну горячую точку на карте мира

Россия осуждает эскалацию напряженности вокруг Венесуэлы и стоит плечом к плечу с республикой. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Мы осуждаем нагнетание напряженности в этом регионе. Мы выступаем в пользу того, чтобы вся Латинская Америка оставалась зоной мира", - сказал высокопоставленный дипломат.

Рябков отметил, что Россия и Венесуэла "взаимодействуют по всем линиям".

"Я думаю, что в нынешней непростой ситуации, в час испытаний мы как никогда стоим плечом к плечу с венесуэльским и нашими союзниками. И они это знают", - подчеркнул замминистра.

Он также отметил, что карибский бассейн становится горячей точкой из-за беспочвенных претензий Вашингтона в адрес Каракаса.