Захарова раскритиковала поведение властей Молдавии

Захарова: поведение властей Молдавии напоминает "Ералаш"
Некомпетентность молдавских властей становится все очевиднее, их малоадекватное поведение напоминает сюжеты из "Ералаша". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание на представителей правящей в Молдавии Партии действия и солидарности.
"Договорились до того, что обвинили Пушкина Александра Сергеевича, того самого нашего великого поэта, в насаждении отношений с элементами нетрадиционной ориентации в Бессарабии. Мол, приехал в Бессарабию Пушкин, но тогда, в XIX веке, вот все началось", - заметила она. "Я думаю, что это уже не только русофобия, это уже мания, это уже шизофрения. И подобные заявления только подтверждают общее правило - русофобия и отказ от русской культуры ведут к утрате адекватности, здравого смысла и к болезненности", - указала Захарова. "Граждане Молдавии выбрали депутатов - ну, кого выбрали, кого там спустили для того, чтобы они отстаивали интересы граждан этой страны, решали их насущные вопросы, занимались бы законотворчеством в интересах своей страны. Нет, Пушкин у них во всем виноват - ну просто Ералаш, правда", - добавила официальный представитель МИД РФ.
В этом контексте дипломат вспомнила серию из киножурнала, в которой во всех бедах был виноват Пушкин. "Мы смеялись, мы думали, что это шутка. Почему? Потому что она настолько абсурдная, что действительно становится смешно. Оказалось, это не шутка, а сценарий будущего целого ряда государств", - отметила Захарова.
"Промышленность Молдавии просела на 4,2%, а сельское хозяйство на 13,5%. Видимо, в этом также виноват Пушкин Александр Сергеевич, который когда-то заезжал в Бессарабию. Впрочем, некомпетентность, беспомощность кишиневского режима становится все более очевидной", - подчеркнула Захарова.