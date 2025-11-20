Стало известно, кто может занять место Зеленского

Политический обозреватель Петр Корнилов рассказал о том, кто может побороться за пост президента Украины в случае ухода Владимира Зеленского. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По мнению Корнилова, в борьбу за власть на Украине могут вступить «тяжеловесы политики» в лице Юлии Тимошенко и Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). При этом, эксперт также добавил, что пока в этом списке нет бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Сейчас в эту схватку вступили тяжеловесы украинской политики: Порошенко*, Тимошенко и другие. И Залужного в этих раскладах пока что нет. То есть, мы не видим и не слышим его в этих событиях. не исключено, что в итоге решат какого-нибудь очередного атамана на “трон” возвести. В украинской истории такое бывало неоднократно», — заявил Корнилов.

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленского могут убрать с поста.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.