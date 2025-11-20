Коррупционный скандал на Украине обрушил рейтинг президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает корреспондент «Лента.ру».

По словам Захаровой, расследование по делу бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича обрушило рейтинг украинского лидера.

«Киевские власти занимаются отмыванием средств, выделенных Западом на производство дронов, большинство из которых уничтожается российской армией», — высказалась она.

10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.

Позднее стало известно, что НАБУ приостановило публикацию материалов по итогам расследования антикоррупционного скандала из-за дел, которые связаны с коррупцией в сфере вооружения.