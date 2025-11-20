Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Бишкеке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны и Комитета секретарей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 27 ноября в Бишкеке. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"27 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совета безопасности Организации договора о коллективной безопасности. Мероприятие состоится под председательством киргизской стороны в Бишкеке перед запланированной в этот же день очередной сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ", - проинформировала дипломат.