О чем говорят в Госдуме сегодня: дети на питбайках и «сокрушительные» санкции

В Госдуме в настоящее время обсуждают ряд важных вопросов. Они, в частности, касаются борьбы с детьми на питбайках и «сокрушительных» санкций США против РФ. Подробности — в материале «Рамблера».

Новые меры поддержки некоммерческого сектора

Согласно заявлению Никиты Чаплина, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам, для некоммерческих организаций на один год продлевается возможность свободно распоряжаться своими доходами, передает News.ru.

Это изменение предусмотрено законом о сохранении фондов целевого капитала некоммерческих организаций. Чаплин подчеркнул, что поддержка этого сектора является инвестицией в будущее России. По его словам, многие организации зависят от целевых капиталов, но старые нормативы по расходам стали слишком жесткими в условиях экономической нестабильности, что создает риски сокращения социальных программ и проектов. Новый законопроект позволит НКО покрывать административные расходы и обеспечит непрерывность их работы, направленной на развитие молодежи, научные исследования и сохранение культурного наследия.

Инициатива ростовчан о продаже топлива по документам

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов поддержал предложение властей Ростовской области, согласно которому топливо на АЗС будет продаваться только при наличии водительского удостоверения. Это нововведение направлено на борьбу с несовершеннолетними водителями питбайков, передает News.ru.

По мнению Миронова, данная мера позволит контролировать возраст покупателей и не создаст неудобств для остальных участников дорожного движения. В июне Миронов направил в правительство предложение запретить подросткам ездить на питбайках по дорогам общего пользования и ввести штрафы за нарушение, включая конфискацию транспортного средства.

«Сокрушительные» санкции США против РФ

США вводят санкции против России на фоне мирного плана Дональда Трампа по Украине, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, передает News.ru.

По его словам, новые ограничения не повлияют на экономику РФ, которая опирается на внутренний ресурс и торгует с дружественными странами. Аксаков также отметил, что санкции направлены на моральное давление, так как не все пункты плана могут устроить российскую сторону.

Дума приняла обращение к кабмину об ответе на конфискацию активов России

Государственная Дума одобрила обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением разработать план ответных действий на возможное решение Евросоюза о конфискации замороженных российских активов. Это следует из информации, опубликованной на сайте Госдумы.

В обращении подчеркивается, что использование Евросоюзом российских активов для предоставления кредитов может быть квалифицировано как явное хищение. В качестве альтернативного источника компенсации ущерба предлагается рассмотреть активы нерезидентов из стран, которые считаются недружественными.

В Госдуме предложили «почистить интернет» от «аморального» контента

Андрей Свинцов, зампред комитета ГД по информполитике, заявил о необходимости избавиться от ботов и фейковых аккаунтов, распространяющих ложную информацию, созданную ИИ, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам собеседника, сейчас 90–95% контента в интернете — фальшивка, что перегружает людей и мешает воспринимать полезную информацию. Свинцов считает, что интернет должен соответствовать морали, закону и здравому смыслу, а деструктивный контент должен блокироваться.