«Ближайшие дни покажут»: Слуцкий о готовности Украины к переговорам

Ближайшие несколько дней покажут, готова ли Украина к переговорам по мирному урегулированию. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет Life.ru.

«Ближайшие буквально дни покажут нам готовность украинской делегации к переговорам. День-два, и у нас с вами будет ясность по переговорам или их отсутствию», — пояснил Слуцкий.

По его словам, российская сторона всегда готова к диалогу, однако важен именно результат, который «можно считать несгораемым», — демилитаризация, денацификация, обеспечение внеблокового статуса Украины.

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил в интервью британской газете Times, что Киев приостановил переговоры с Москвой из-за отсутствия прогресса. Позднее в СМИ появились данные о том, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новый план мирного урегулирования украинского кризиса из 28 пунктов. Он предусматривает в том числе и гарантии безопасности как для России, так и для Украины.