МИД России считает неприемлемым надругательство над памятью жертв фашизма

Россия считает аморальным надругательство над памятью жертв фашизма, чьи вещи были выставлены на торги в Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на международном научно-практическом форуме «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет», сообщает ТАСС.

Дипломат обратила внимание, что частный аукционный дом в Германии вынес на аукцион документы о казнях, медицинских пытках в гитлеровских застенках во время Второй мировой войны.

«Например, к продаже была предложена карточка гестапо с информацией о расстреле узника гетто в Восточной Пруссии в июле 1942 года», — сказала она.

Захарова отметила, что Москва считает абсолютно неприемлемым кощунственное надругательство над памятью жертв фашизма.

«Где эта толерантная Европа? Перед чем она смирилась? Чьи ботинки целует? Нет, не победителей, а тех, кто творил эти массовые расправы. Это стыд и позор», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что Россия призывает всех помнить о кровавых преступлениях, совершенных гитлеровцами и их пособниками и не допускать унижения памяти павших.

20 ноября директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Россия видит «опасные метастазы» нацизма на Украине и в некоторых европейских странах. По его мнению, угроза неонацизма по-прежнему актуальна.