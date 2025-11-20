Российская сторона обращает внимание на тревожную тенденцию прихода к власти в европейских странах потомков нацистов. Об этом во время выступления на мероприятии по случаю 80-летия Нюрнбергского трибунала заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что страны Европейского союза «ничуть не осуждают их деяния на службе преступных нацистских и фашистских режимов».

«Дошло до немыслимого: ФРГ продавила одну такую внучку защитника рейха на пост председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в год 80-летия Победы над нацистской Германией. Восседает сейчас там», — сказала Захарова.

20 ноября директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Россия видит «опасные метастазы» нацизма на Украине и в некоторых европейских странах. По его мнению, угроза неонацизма по-прежнему актуальна.

Нарышкин подчеркнул, что Россия твердо стоит на позиции незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала.