В Госдуме прокомментировали изъятие романа «Оно» из магазинов

Решение об изъятии из продажи культового романа Стивена Кинга «Оно» могло быть принято на основании экспертизы лингвистов, филологов и других специалистов, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Елена Драпеко.

© Gerald Matzka/dpa/TACC

«Есть закон о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Мы его написали, проголосовали за него. Это наше мнение. Такой литературы у нас быть не должно. Либо пусть редактируют, либо изымают из продажи», — сказала Драпеко.

Она допустила, что эксперты могли провести анализ и выявить наличие пропаганды.

«Есть специально обученные люди, эксперты. Лингвисты, филологи, которых, видимо, наняли, чтобы они дали заключение. Просто так ведь тираж снимать не будут — это дорого. Если сняли, значит, что-то не так», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что роман начали снимать с продажи в российских маркетплейсах и книжных магазинах. По информации источника, продукция «может быть запрещена на территории Российской Федерации или нарушать правила площадки».