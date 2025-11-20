Обвинения со стороны Великобритании в «лазерной атаке» на ее авиацию должно комментировать Министерство обороны России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили обратился с посланием к России. Он заявил, что российский корабль «Янтарь» находится у британских вод и якобы занимается картографированием подводных кабелей, а также направляет лазерные лучи на пилотов Военно-воздушных сил Британии.