В Кремле высказались о новом плане по Украине из 28 пунктов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что Кремлю нечего сказать по поводу якобы нового плана по урегулированию конфликта на Украине, состоящего из 28 пунктов.

«Я могу сказать то, что мы повторили уже неоднократно вчера. Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже, мы не можем, каких-либо новаций в данном случае у нас нет», — сказал он.

Тем временем NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации сообщает, что президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил новый план по урегулированию на Украине.

Накануне западные СМИ сообщили, что США вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

На этом фоне встреча Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре была отменена после того, как Киев отказался обсуждать новый мирный план с «серьезными уступками России».