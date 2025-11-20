В Кремле высказались о новом плане по Украине из 28 пунктов

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что Кремлю нечего сказать по поводу якобы нового плана по урегулированию конфликта на Украине, состоящего из 28 пунктов.

В Кремле высказались о новом плане по Украине из 28 пунктов
© РИА Новости
«Я могу сказать то, что мы повторили уже неоднократно вчера. Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже, мы не можем, каких-либо новаций в данном случае у нас нет», — сказал он.

Тем временем NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации сообщает, что президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил новый план по урегулированию на Украине.

Накануне западные СМИ сообщили, что США вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

На этом фоне встреча Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре была отменена после того, как Киев отказался обсуждать новый мирный план с «серьезными уступками России».