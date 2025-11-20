На Украине «завтра» не будет ни действующего главы киевского режима Владимира Зеленского, ни его приспешников, так как все их действия были направлены против народа Украины и мировых институтов безопасности. Об этом на пленарном заседании 20 ноября заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Что касается исходов спецоперации на Украине, то, по словам председателя Госдумы, «для всех очевидно, что ядерную державу, державу, обладающую самым современным вооружением, победить невозможно».