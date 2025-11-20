Захарова напомнила Евросоюзу о его обязательствах по калининградскому транзиту

Европейский союз наряду с Литвой взял на себя обязательства по обеспечению калининградского транзита.

Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в объединении начали «подначивать прибалтов», заявляя, что Калининград можно «сровнять с землёй».

«Но обязательства по калининградскому транзиту — это не только обязательства Литвы, но и обязательства Европейского союза», — отметила Захарова.

В конце октября стало известно о намерении властей Литвы остановить транзит грузов ЛУКОЙЛа и «Роснефти» в Калининград.