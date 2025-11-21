Россия будет заниматься восстановлением только тех территорий Украины, которые были освобождены ВС РФ. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

© Вечерняя Москва

По словам парламентария, замороженные активы РФ будут защищены от неправомерного использования. Он уточнил, что РФ уже отдала достаточно средств на восстановление Крыма и создание инфраструктуры.

— Мы будем вкладывать в те земли, где живет братский украинский народ. А если кто-то ждет, что РФ будет давать деньги на восстановление коррупционных схем команде Зеленского либо возмещать европейцам истраченные ими же финансы, то мы вряд ли на это пойдем, — высказался Чепа в беседе с News.ru.

20 ноября Государственная дума приняла постановление об обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину о подготовке ответных шагов на возможное решение Европейского союза о незаконном изъятии зарубежных активов Центрального банка России.

Премьер-министр королевства Барт Альберт Лилиане де Вевер говорил, что Бельгия отказалась изымать замороженные активы России, потребовав, чтобы главы всех стран ЕС разделили ответственность за возможные финансовые риски.