В РФ высказались об идее восстановить Украину за счет замороженных активов
Россия будет заниматься восстановлением только тех территорий Украины, которые были освобождены ВС РФ. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По словам парламентария, замороженные активы РФ будут защищены от неправомерного использования. Он уточнил, что РФ уже отдала достаточно средств на восстановление Крыма и создание инфраструктуры.
— Мы будем вкладывать в те земли, где живет братский украинский народ. А если кто-то ждет, что РФ будет давать деньги на восстановление коррупционных схем команде Зеленского либо возмещать европейцам истраченные ими же финансы, то мы вряд ли на это пойдем, — высказался Чепа в беседе с News.ru.
20 ноября Государственная дума приняла постановление об обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину о подготовке ответных шагов на возможное решение Европейского союза о незаконном изъятии зарубежных активов Центрального банка России.
Премьер-министр королевства Барт Альберт Лилиане де Вевер говорил, что Бельгия отказалась изымать замороженные активы России, потребовав, чтобы главы всех стран ЕС разделили ответственность за возможные финансовые риски.