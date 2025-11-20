В России высказались о роли Европы в мирном урегулировании на Украине

США принимают в переговорном процессе только роль медиаторов, а Европа может подключиться на каком-то этапе этого процесса, выполняя лишь роль того, кто убедит украинского президента Владимира Зеленского принять правила урегулирования. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Дон Бэкон резко раскритиковал новый мирный план президента Дональда Трампа по Украине. По его словам, не вовлекать европейцев в этот процесс — глупо.

Журова напомнила, что США изначально не должны были являться стороной переговоров, однако президент Дональд Трамп взял на себя роль медиатора, поскольку имеет влияние на многих европейских политиков. Также депутат подчеркивает, что свою позицию Зеленский согласовывал не только с нынешним американским лидером, но и с его предшественником, при котором был развязан этот конфликт.

«Про европейцев я могу сказать, что на какой-то стадии переговоров, возможно, они могут быть подключены. Но только они не должны влиять на эти процессы. Если еще кто-то появится здесь четвертый, мы тогда вообще повязнем и никогда не закончим, потому что у Европы есть свои интересы в этой ситуации. Остальные просто могут или убедить, или нет Зеленского. Нашего президента убеждать не надо, он все озвучил и европейцам, и Трампу», — сказала парламентарий.

Ранее издание Politico сообщило, что детали американского плана по урегулированию конфликта на Украине встревожили европейских союзников. В Европе опасаются, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего окончания конфликта.