Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные страны и политики, втянувшие Украину в войну с Россией и снабжающие ее оружием, будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы с вами еще раз должны подчеркнуть: те, кто втянул Украину в войну, наводнил ее оружием, поддержал неонацистский режим, обязательно будут привлечены к ответственности», — сказал Володин на пленарном заседании.

20 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью агентству ТАСС, что «нянчивший» президента Украины Владимира Зеленского Запад должен разделить с ним ответственность за коррупционные махинации в стране. По мнению дипломата, все должны видеть, «к чему приводит террористическая деятельность», которая сопряжена с «кровавой и страшной» международной коррупционной машиной.