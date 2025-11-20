В России отреагировали на планы Трампа ужесточить санкции против Москвы

В случае введения Вашингтоном новых антироссийских санкций возможность улучшения отношений между Россией и США сойдет на нет. Об этом, комментируя планы президента США Дональда Трампа ужесточить ограничительные меры в отношении Москвы, в разговоре с Рамблером заявил политолог-американист Константин Блохин.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Трамп одобрил законопроект о санкциях против России и попросил лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна внести его на рассмотрение.

Сейчас уже очевидно, что переговоры между Москвой и Вашингтоном пробуксовывают, что улетучился дух саммита на Аляске, что страны Запада идут по пути эскалации. Это касается и США, где недавно заговорили о возобновлении ядерных испытаний и так далее. Так что если в США будет одобрен закон о новых антироссийских санкциях, а все постепенно идет именно к этому, то возможность кардинального улучшения отношений между Россией и США сойдет на нет. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

В вопросе нормализации отношений сторон многое будет зависеть от того, какие именно ограничительные меры в дальнейшем примет Вашингтон против Москвы, отметил эксперт.

«Если новые санкции будут символическими, то это одна история, если же это будут санкции, способные нанести серьезный удар по нам и по нашим партерам, – другая. Вместе с тем американцам нужно иметь в виду, что из-за новых санкций могут пострадать сами США», - сказал Блохин.

Эксперт подчеркнул, что санкционное давление Вашингтона на Москву уже стало «долгосрочным трендом» и напрямую не связано с переговорным процессом по украинскому конфликту.

«Сейчас речь идет не просто о введении санкций против РФ из-за Украины. Это уже долгосрочный тренд, направленный на сдерживание России, однако подается он под «соусом переговоров»», - заявил американист.

Последние санкции США и стран Запада не смогли повлиять на добычу нефти в России, она в настоящий момент растет. Об этом журналистам ранее сказал вице-премьер РФ Александр Новак.