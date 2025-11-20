Польша с помощью провокаций, в которых обвиняет Россию, может попытаться втянуть страны НАТО в конфликт, но на агрессию будет жесткий ответ. Об этом заявил депутат Государственной думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, пишет «Царьград».

Полиция Мазовецкого воеводства сообщила 16 ноября о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. После чего министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железнодорожных путях. В свою очередь начальник Генштаба войска Польского Веслав Кукула предупредил, что «создаются условия, благоприятствующие потенциальной агрессии».

По мнению Андрея Гурулева, Варшава пытается спровоцировать Россию и от нее исходит «явная угроза».

«Другой вопрос, что в одиночку Польша ну точно не справится ни с кем: ни с российской, ни с белорусской армией. И только, честно говоря, загонит себя в могилу. Другой вопрос, что эти провокации могут быть сделаны для того, чтобы втянуть все остальные страны НАТО в противостояние с Россией», - пояснил он.

При этом, по его словам, Польша пока не нашла поддержки у США, которые сейчас совершенно не заинтересованы в том, чтобы накалять обстановку. Однако возможны дальнейшие провокации с участием коллаборационистов.

«Они 100% не будут пользоваться поддержкой ни в Белоруссии, ни в России. Поэтому они будут моментально уничтожены, и на этом все дело и закончится. Но ведь как расценить, если они зашли с территории Польши, то, по сути, это агрессия с территории Польши. Вот и все. А дальше, ребята, получайте», - констатировал он.

Напомним, что ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территорию страны залетело 19 «российских» дронов, не приведя никаких доказательств их происхождения.