Володин высказался о победе России в СВО

Победа России в спецоперации на Украине предопределена. Об этом на пленарном заседании 20 ноября заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В этой войне победа за Российской Федерацией уже предопределена», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что на территории Украины воюет НАТО.

«Поэтому они так себя и ведут. Они хотят свои издержки взять и за счет нашей страны компенсировать. Надо все это называть своими именами», — уверен председатель Госдумы.

Ранее стало известно о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам Евросоюза письмо с возможными вариантами экспроприации российских активов. Фон дер Ляйен указала, что окончательное решение по варианту изъятия российских активов должно быть принято на саммите объединения 18-19 декабря.