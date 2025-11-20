Курс НАТО на изоляцию России в Балтийском море обречен на провал. Несмотря на открыто декларируемые амбиции альянса, Москва уверенно заявляет о своей неотъемлемой роли в регионе.

Об этом в интервью РИА Новости рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в Брюсселе даже не пытаются скрыть свои стратегические замыслы.

"В НАТО давно мечтают превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, полностью изолировав Россию. Особо этих планов и не скрывают", — заявила российский дпломат.

Однако этим амбициозным проектам, по словам Захаровой, не суждено воплотиться в реальность. Позиция России является принципиальной и исторически обоснованной.

Захарова подчеркнула, что Россия была и будет оставаться полноправным участником балтийского сообщества.