В МИД РФ рассказали о планах НАТО по Балттийскому морю
Курс НАТО на изоляцию России в Балтийском море обречен на провал. Несмотря на открыто декларируемые амбиции альянса, Москва уверенно заявляет о своей неотъемлемой роли в регионе.
Об этом в интервью РИА Новости рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что в Брюсселе даже не пытаются скрыть свои стратегические замыслы.
"В НАТО давно мечтают превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, полностью изолировав Россию. Особо этих планов и не скрывают", — заявила российский дпломат.
Однако этим амбициозным проектам, по словам Захаровой, не суждено воплотиться в реальность. Позиция России является принципиальной и исторически обоснованной.
Захарова подчеркнула, что Россия была и будет оставаться полноправным участником балтийского сообщества.