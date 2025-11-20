В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе России

Депутаты внесли в Государственную думу проект закона, которым предлагается дополнить описание государственного герба России, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— Нам необходимо делать все для защиты нашей национальной идентичности — русского языка, веры, культуры, истории, — передает слова Володина официальный сайт Государственной думы.

Государственная дума 15 июля одобрила закон о защите религиозных символов традиционных вероисповеданий. Документ прошел второе и третье, окончательное чтение.

Городская администрация Бийска поздравила местных жителей с Днем народного единства, опубликовав картинку с храмом Василия Блаженного без крестов. На переднем плане изображения нарисованы женщина и двое мужчин, один из которых — темнокожий.

Государственный исторический музей в Москве ранее извинился за сувениры с изображением храма Василия Блаженного без крестов. На сувениры, в том числе значки, с изображением храма без крестов обратила внимание общественность.