В Госдуме предложили «почистить интернет» от «аморального» контента

Необходимо избавиться от ботов и фейковых аккаунтов, которые распространяют ложные данные, созданные искусственным интеллектом.

Сеть должна соответствовать «закону и здравому смыслу». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Раньше всё было понятно, ты знал человека, кому ты звонишь или пишешь. Сейчас общение в интернете превратилось в мусор. Социальные сети, бесконечное количество ботов, фейков. То есть сейчас всё, что мы видим в интернете, — это на 90–95% фальшивая информация, сфабрикованная. Она просто сгенерирована искусственным интеллектом. Такая информация несёт только вред. Потому что люди перегружаются, они устают, и они нормальную, полезную для себя информацию не воспринимают. Ситуация выглядит таким образом, что количество, объём этой информации нарастает с геометрической прогрессией. Создаются миллионы аккаунтов, пустых, фейковых, ботных. В каждый аккаунт загружаются по 100–200 видео в день. Поэтому объём этого контента, он запределен. Я считаю, что мы должны почистить интернет в целом, для того чтобы интернет снова вернулся в состояние, когда за каждой единицей контента будет реальный человек, а не бота-ферма. Потому что то, что производят вот эти ботофермы, это деструктивный контент. И в этом и есть проблема. Люди просто деградируют. Интернет должен соответствовать морали, закону и здравому смыслу. Если мы интернет почистим от аморального, то есть от мата, от деструктивного контента, этот контент тоже должен автоматически блокироваться, если вызывает агрессию».

Ранее стало известно, что в Госдуме рассматривают инициативу о признании деструктивного контента экстремистским. Соответствующее предложение сейчас находится на стадии доработки. Инициатива обсуждается в рамках поправок к закону «Об информации». Такой контент будет приравнен к материалам экстремистского характера и будет блокироваться в автоматическом режиме Роскомнадзором.