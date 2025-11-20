Самая низкая в истории популярность правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца объясняется, помимо экономических причин, его откровенным стремлением к реваншу за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Отрадно видеть, что немецкий народ не оставляет без внимания такие "метаморфозы". Самая низкая в истории популярность правительства Мерца, помимо экономических причин, объясняется еще и откровенным реваншизмом, который может завести Германию опять в катастрофу", - сказал министр в интервью для документального фильма "Нюрнберг".