В Кремле ответили на призывы главы Airbus к ядерному вооружению в Европе

Призывы председателя совета директоров Airbus Рене Оберман к размещению в Европе тактического ядерного оружия свидетельствуют о потере сдержанности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«То, что все больше европейцев теряет сдержанность и обдуманность своих подходов, — это очевидно», — указал представитель Кремля.

Ранее председатель совета директоров Airbus Рене Оберман призвал европейские страны приобрести тактическое ядерное оружие в ответ на предполагаемую угрозу, исходящую от российских ракетных комплексов «Искандер».

По его мнению, «ахиллесовой пятой» европейских стран является размещение более 500 тактических ядерных боеголовок на ракетах «Искандер-М» в Калининградской области. «Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные государства-члены ЕС должны договориться о единой поэтапной программе ядерного сдерживания, включая, в первую очередь, тактический уровень», — сказал Оберман. Он добавил, что это станет «весомым признаком сдерживания».