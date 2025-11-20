Мирный план, согласно которому все участники конфликта были бы удовлетворены его результатами, был бы оптимальным консенсусом, но сегодня Европа дает команду торпедировать переговорный процесс по Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

Ранее сообщалось, что детали плана США по урегулированию конфликта на Украине встревожили европейских союзников. В Европе опасаются, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего окончания конфликта.

Чепа отметил, что для того, чтобы разработать удовлетворяющий все стороны мирный план, к нему нужно приступить. На сегодняшний день, по его словам, и Россия, и Соединенные Штаты Америки приступили к его составлению.

«Мы помним, что была встреча на Аляске. Но сразу же некоторые страны, которые сегодня опасаются, они дали команду торпедировать все переговорные процессы. Поэтому договариваться с ними о чем-то, когда одна страна не хочет договариваться и усиленно влияет на Зеленского в этом направлении, очень трудно», — сказал Чепа.

Ранее газета Financial Times писала, что в рамках предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине США потребуют от Киева отказаться от Донбасса и признать русский язык. Кроме того, предполагается, что США должны будут свернуть военную помощь Вооруженным силам Украины и начать процесс сокращения войск.