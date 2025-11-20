Путин: принципы Нюрнберга помогают противостоять попыткам исказить историю

Принципы Нюрнберга до сих пор актуальны и помогают противостоять попыткам исказить историю, служат поиску ответов на современные вызовы. С таким заявлением в четверг, 20 ноября, выступил президент России Владимир Путин на приветствии участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет».

— Преступления (нацистов — прим. «ВМ») не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад, именно Нюрнбергским трибуналом. Его нормы и принципы и сегодня актуальны: они помогают нам твердо противостоять попыткам исказить исторические факты, служат поиску достойных ответов на современные глобальные вызовы и угрозы, — приводит слова Путина ТАСС.

В форуме участвуют представители органов власти, молодежных и волонтерских организаций, научных и экспертных кругов, работников архивов и музеев. Путин отметил, что мероприятие на своих площадках объединяет «тех, кто посвятил себя сбережению правды о драматических, трагических событиях Великой Отечественной войны, кто искренне стремится восстановить историческую, человеческую справедливость».

Международный научно-практический форум «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет», приуроченный к 80-й годовщине начала Международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками, проходит на базе Музея Победы. Участниками мероприятия стали более 600 человек. В работе тематических площадок и панельных дискуссий примут участие государственные и общественные деятели, представители судебной системы, прокуратуры, правоохранительных органов и дипломатического корпуса, российские и зарубежные историки, юристы и эксперты по международному праву, журналисты и публицисты, сотрудники музеев, архивов и научных институтов, деятели культуры и искусства.