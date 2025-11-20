Нарышкин указал на "опасные метастазы" нацизма на Украине

Угроза неонацизма остается актуальной, "опасные метастазы" нацизма есть на Украине и в некоторых странах Европы.

Об этом заявил журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.