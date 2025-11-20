Нарышкин указал на "опасные метастазы" нацизма на Украине

Угроза неонацизма остается актуальной, "опасные метастазы" нацизма есть на Украине и в некоторых странах Европы.
Об этом заявил журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Российская Федерация как наследница Великой Победы несет на себе ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальны и сегодня. Они действительно актуальны, потому что, к сожалению, угроза неонацизма остается актуальной. И мы видим опасные метастазы нацизма на Украине и в ряде стран Европы", - сказал он на полях международного научно-практического форума "Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет".