Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в Евросоюз и ее членство в объединении нужно не гражданам, а евробюрократии. Такое мнение высказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В конце февраля 2022 года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Еврокомиссия сначала рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, а затем выступила с рекомендацией начать переговоры о вступлении этих стран в объединение.

При этом, по словам Марии Захаровой, Украина не соответствует требованиям, которые предъявляются странам, желающим вступить в Евросоюз.

«Там нет ничего: там нет ни демократии, там нет прозрачности судебной системы, там нет антикоррупционного действующего законодательства», - пояснила она.

Официальный представитель МИД России также обратила внимание на то, что членство Украины в ЕС нужно не рядовым гражданам объединения, а самой евробюрократии.

«Прибавьте к этому еще бедственное положение европейской, ЕСовской экономики и вы получите соответствующий результат», - констатировала она.

Ранее эксперты отметили, что при текущих темпах Киев попадет в Евросоюз в лучшем случае через 22 года, а выводы Еврокомиссии не имеют ничего общего с реальной ситуацией. При этом Венгрия, Чехия, Словакия и Польша уже выступили против евроинтеграции Украины.