Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в Совете безопасности ООН отдельные страны блокируют правду о преступлениях киевского режима в отношении мирных граждан.

Об этом он рассказал РИА Новости в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса.

«В Совете Безопасности ООН находятся страны, которые являются прямыми виновниками событий на Украине», — сказал дипломат.

По его словам, данные государства являются заказчиками и финансистами преступлений киевского режима

«И до последнего стараются блокировать любые расследования и любое вынесение правды о том, что происходит и чем занимается Украина на поле боя по отношению к гражданскому населению», — отметил он.

Ранее Мирошник заявил, что Россия имеет политическую волю наказать военных преступников Киева.