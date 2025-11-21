Небензя указал на агрессивную подготовку Европы к войне с Россией
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил о подготовке европейских стран к войне с Россией.
Соответствующее заявление он сделал во время заседания Совбеза ООН.
«У Европы уже не осталось денег на Украину, ей надо перевооружать свои армии, чтобы, как они в безумии кликушествуют, готовиться в 2030 году воевать с Россией», — отметил он.
В Европе заявили о начале войны с Россией
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус допустил войну России и НАТО до 2029 года.
До этого венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Европа находится на грани войны.