Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил о подготовке европейских стран к войне с Россией.

Соответствующее заявление он сделал во время заседания Совбеза ООН.

«У Европы уже не осталось денег на Украину, ей надо перевооружать свои армии, чтобы, как они в безумии кликушествуют, готовиться в 2030 году воевать с Россией», — отметил он.

В Европе заявили о начале войны с Россией

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус допустил войну России и НАТО до 2029 года.

До этого венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Европа находится на грани войны.