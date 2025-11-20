Захарова обратилась к украинцам на украинском языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала украинцам, подлежащим мобилизации, «тикать».

Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Тем, кого на Украине насильственно мобилизуют, я уже совет дала — действительно, тикайте, хлопцы», — рекомендовала она.

По ее словам, людей на Украине мобилизуют не для защиты страны и не для укрепления обороноспособности, а для того, чтобы «выполнить заказ по истреблению граждан». Захарова отметила, что все эти годы Россия «видит врага в лицо» и понимает, кто ей противостоит. Дипломат подчеркнула, что простых украинцев «сделали заложниками чужих интересов, чужих игр, чужих махинаций».

«Есть народ Украины, который обманут, который растерзан, который где-то, может быть, изнасилован, который втягивают <...> в абсолютно никому не нужное противостояние», — отметила Захарова.

7 ноября бывший народный депутат Украины и командир роты БПЛА Игорь Луценко сообщил, что в октябре ВСУ установили рекорд по числу бежавших из армии военнослужащих. По его информации, ряды армии покинули 21,6 тысячи человек. Луценко уточнил, что это только официальные цифры.