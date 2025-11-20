Захарова призвала противостоять реабилитации нацизма всеми способами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса призвала противостоять реабилитации нацизма всеми способами.

Как она отметила в беседе с РИА Новости, российская сторона ведёт эту работу системно и практически круглосуточно.

«Всеми доступными способами», — ответила она на вопрос, как нужно противостоять реабилитации нацизма.

Захарова подчеркнула, что в этом процессе не может быть никаких лимитов или самоограничений. Данная работа должна вестись в особенности на международных площадках, так как связана с международным правом.

Ранее Министерство обороны России опубликовало архивные материалы о ходе и об итогах Нюрнбергского процесса. Документы представлены на сайте российского оборонного ведомства в рамках мультимедийного проекта «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит».