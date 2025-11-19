Трамп заявил о небольшом разочаровании в Путине

Президент США Дональд Трамп заявил, что немного разочарован в российском коллеге Владимире Путине из-за продолжающегося конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер отметил, что урегулировал восемь вооруженных конфликтов и намерен положить конец еще одному, который прежде ему казался «самым легким».

«Я немного разочарован в президенте Путине сейчас, он это знает», — добавил он.

При этом Трамп выразил уверенность, что сможет урегулировать украинский конфликт, подчеркнув, что он« хорош в разрешении споров, и так всегда было».

Ранее сообщалось, что США разрабатывают новый план урегулирования на Украине, состоящий из 28 пунктов. Он включает в себя отказ Киева от части территорий и вооружения, а также сокращение численности украинской армии в 2,5 раза и признание Украиной русского языка.