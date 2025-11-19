Песков ответил на вопрос о том, где Путин проходил медобследование

Андрей Дуванов

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос о том, где Владимир Путин проходил медобследование. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

Получив соответствующий вопрос от журналистов, Песков ушел от прямого ответа. По его словам, Путин прошел медобследование «там, где положено». Других подробностей пресс-секретарь не раскрыл.

«Там, где положено это делать президенту», — заявил он.

Ранее Путин сообщил, что прошел ежегодное медицинское обследование. По его словам, это заняло почти два дня с ночевкой в клинике.