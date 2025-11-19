Песков ответил на вопрос о том, где Путин проходил медобследование

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос о том, где Владимир Путин проходил медобследование. Об этом сообщает РИА Новости.

Получив соответствующий вопрос от журналистов, Песков ушел от прямого ответа. По его словам, Путин прошел медобследование «там, где положено». Других подробностей пресс-секретарь не раскрыл.

«Там, где положено это делать президенту», — заявил он.

Ранее Путин сообщил, что прошел ежегодное медицинское обследование. По его словам, это заняло почти два дня с ночевкой в клинике.