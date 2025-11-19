В Кремле навали условие для телефонного разговора Путина с Трампом

Телефонный разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовы организовать моментально, но ему должна предшествовать соответствующая работа в рамках подготовки к двустороннему саммиту.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Есть возможность при необходимости моментально организовать телефонный разговор двух лидеров», — сказал он в ходе брифинга с журналистами.

23 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Хозяин Белого дома принял такое решение, так как счел, что на встрече не удастся «добиться того, что нужно».

Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин отметил, что проведение саммита в Венгрии без предварительной подготовки было бы ошибкой. Он добавил, что речь идет скорее о переносе переговоров, а не об их отмене.