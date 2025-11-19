Путин: продолжительность жизни может составлять 150 лет

Средняя продолжительность жизни может быть однажды доведена до 150 лет, но человеку и этого будет недостаточно. Об этом на конференции Сбера AI Journey заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он указал, что когда-то человек жил 20, 30 и 35 лет и это считалось нормальным. Потом средний возраст в отдельных странах и на планете в целом стал увеличиваться до 35, 45 и 50 лет.

«Сейчас в некоторых странах уже 80, и мы стремимся к тому, чтобы и у нас средний возраст, там, у женщин чуть побольше, у мужчин поменьше. Мы цели даже определенные ставим перед собой по увеличению средней продолжительности жизни. И все правильно делаем. Можно, наверное, довести и до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало, так же, как денег. Безусловно, всегда», — сказал Путин.

По его мнению, главное, как прожить эти года и зачем.