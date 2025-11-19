Путин назвал конкурентное преимущество России

Возможности энергоснабжения являются активом и конкурентным преимуществом России, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава государства рассказал о ситуации в сфере энергетики в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Важнейшая фундаментальная задача — обеспечить постоянное, равномерное и надежное снабжение дата-центров значительным объемом энергии», — подчеркнул Путин.

В связи с этим, заметил президент, планы размещения дата-центров должны быть четко увязаны с дальнейшим развитием всей национальной энергетической инфраструктуры, в том числе передовой современной экологической угольной генерации, других чистых источников энергии, включая атомную.

«Это наш стратегический актив, конкурентное преимущество», — констатировал российский лидер.

Ранее Путин сообщил, что Россия планирует перейти на серийное производство малых атомных электростанций.