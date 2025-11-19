Путин подтвердил проведение прямой линии в конце года

Президент России Владимир Путин подтвердил проведение традиционной ежегодной прямой линии в конце декабря и сообщил, что для обработки обращений граждан снова будет применяться искусственный интеллект GigaChat от Сбера. Его слова передает ТАСС.

Выступая на конференции AI Journey, президент отметил, что языковая модель уже доказала свою эффективность при анализе и систематизации огромного массива обращений.

«В рамках предстоящей в конце этого года прямой линии снова еще раз будем применять и GigaChat», — заявил Путин.

13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка к совмещенным большой пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина ведется активно.

4 ноября пресс-секретарь Путина рассказал, что в Кремле используют искусственный интеллект при сборе вопросов граждан для прямой линии с президентом России. Он сообщил, что сбор вопросов начнется за две недели до мероприятия.