Путин: за обладание своими языковыми моделями ИИ конкурируют целые страны

Президент России Владимир Путин заявил, что за обладание собственными языковыми моделями ИИ конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые страны. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава государства рассказал о ситуации в сфере ИИ в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Очевидно, что технологии генеративного искусственного интеллекта становятся ключевыми, стратегическими. За обладание собственными фундаментальными языковыми моделями, за это конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые ведущие государства», — отметил Путин.

Ранее российский лидер сообщил, что у РФ есть определенные наработки в сфере искусственного интеллекта, которыми можно гордиться.

Президент уточнил, что в России есть компании, которые занимаются развитием технологий в этой сфере «и показывают очень хороший результат».