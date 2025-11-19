Путин сообщил о прохождении ежегодного медицинского обследования

Президент России Владимир Путин сообщил, что недавно прошел ежегодное медицинское обследование. Об этом он рассказал на конференции по искусственному интеллекту, где ему продемонстрировали современные диагностические приборы.

По словам Путина, обследование заняло у него почти двое суток с ночевкой в клинике.

«Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава богу, все хорошо. Пройти такое обследование за минуту кажется фантастикой», — сказал он.

Путин отметил, что по итогам обследования у него не выявили никаких отклонений и он «здоров».