Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером оценил публикацию Politicо о скором заключении рамочного соглашения по украинскому конфликту.

Ранее американское издание со ссылкой на чиновника из Белого дома сообщило, что Вашингтон завершает разработку мирного плана по урегулированию на Украине и готовится представить его Владимиру Зеленскому «как свершившийся факт». По мнению источника, находящемуся под давлением «как на поле боя, так и в тылу» на фоне недавно разгоревшегося на Украине коррупционного скандала Зеленскому придется принять соответствующий документ. Также в статье говорится, что речь идет о рамочном соглашении из 28 пунктов, которое США намерены утвердить и с Москвой, и с Киевом. Утверждается, что это может произойти до конца ноября и даже на текущей неделе.

К данной информации издания Politicо следует относиться примерно также, как к предсказаниям днепропетровского раввина о том, что конфликт на Украине завершится в начале 2026 года. Подобные предсказания делаются по так называемому «принципу техасского стрелка», то есть тут мишень рисуют уже после попадания. Полагаю, говорить о перемирии или о заключении каких-то рамочных соглашений пока рано. Если мы проанализируем реальность, то увидим, что никаких предпосылок для этого еще нет. Только что Воронеж атаковали ракеты ATACMS, а их невозможно запустить без участия американских специалистов. Кроме того, нужно отметить, что эти ракеты предоставили сами США. Вместе с тем худо-бедно продолжаются поставки вооружений Украине, а европейские политики по-прежнему обсуждают вопросы о финансировании Киева, хотя и с переменным успехом. Речь идет о том, что Украину отказались финансировать за счет бюджета Европейского союза. Но сдаваться пока никто не собирается. И я не вижу реальных предпосылок к тому, чтобы сейчас что-то всерьез угрожало Зеленскому. Весь коррупционный скандал на Украине похож на легкий дымок, а не на клубы дыма от пожара. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Если Москва и Киев все же будут заключать мирное или какое-либо иное соглашение, то подписывать соответствующий документ со стороны Украины будут ее новые лидеры, так они, в отличие от Зеленского, будут обладать легитимностью, считает эксперт.

«Но, с другой стороны, Зеленский сейчас выполняет поставленную перед ним задачу – он выступает в роли инструмента, который сдерживает Россию и оказывает на давление на страну. При этом он это делает, в том числе, за счет украинских граждан», - отметил специалист.

В настоящее время реальные предпосылки для заключения рамочного соглашения по Украине не просматриваются, подчеркнул Безпалько.

«Тем более мне не совсем понятно, как подобное соглашение собираются заключать без формального участия украинских и европейских политиков, а также без бюрократов из ЕС. Как это возможно? Мир будут заключать от их имени, но без согласования с ними? Их будут принуждать? А что тогда будет использоваться в качестве инструмента принуждения – неужели коррупционный скандал на Украине? Подобные перспективы выглядят очень сомнительно. Так что я бы призвал скептически отнестись к публикации Politicо. Она может представлять собой инструмент давления на Зеленского, на европейских политиков или же на определенных представителей американской администрации», - заключил политолог.

Ранее премьера Украины обвинили во лжи из-за отказа отчитаться о коррупционном скандале.