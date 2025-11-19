В Совфеде назвали организаторов коррупционного скандала на Украине

Коррупционный скандал на Украине, затронувший высших лиц государства и ключевые ведомства, был развернут с подачи американских спецслужб, рассказал в интервью «Аргументам и фактам» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Накануне западные СМИ сообщили, что спецпосланник США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф на фоне коррупционного скандала отложил поездку в Турцию, где должен был встретиться с Владимиром Зеленским.

Климов отметил, что действующая администрация США никогда не считала украинского лидера своим, всегда понимала, что он — человек 46-го президента США Джо Байдена.

«На каком-то этапе [глава США Дональд] Трамп пользовался возможностями Зеленского, создавал разные образы медийные, а сейчас, скорее всего, эта необходимость отпала, причем многим аналитикам понятно, что коррупционный скандал возник не сам по себе: здесь работали американские специальные службы, которые такого рода утечку дали», — пояснил сенатор.

По его словам, Трамп не посчитал нужным прокомментировать скандал на Украине. Он добавил, что это как раз и указывает на то, что американский лидер «хорошо понимает, какие процессы происходят на Украине».

По словам сенатора, происходящие события не обязательно означают, что «недопрезидента в скором времени уберут».

«Трамп просто сдавливает ошейник на шее Зеленского. И поводок укорачивает — до какой степени, будут решать в Белом доме», — резюмировал Климов.

Ранее бывший народный депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил, что в ближайшее время Трамп направит в Киев своих людей с тем, чтобы проконтролировать формирование нового состава украинского правительства.